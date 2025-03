Mercato : Il annonce son départ du PSG

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG s’est débarrassé de nombreux joueurs qui n’avaient pas trop de temps de jeu. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, qui a rejoint la Juventus. Le Français est prêté jusqu’à la fin de la saison en Italie, mais il pourrait bien rester plus longtemps à Turin, comme il l’a expliqué.

Au niveau des arrivées, le PSG n’a pas fait de folie cet hiver. Le seul Khvicha Kvaratskhelia a posé ses valises à Paris, alors que, dans l’autre sens, ils sont nombreux à avoir quitté le club de la capitale. C’est notamment le cas de Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio, qui ne disposaient pas de beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique.

Kolo Muani est prêté à la Juventus

Malgré une arrivée pour environ 90M€ à l’été 2023, Randal Kolo Muani ne s’est jamais imposé au PSG. Le Français a déçu et il ne jouait presque pas en première partie de saison. Le club de la capitale a donc décidé de le laisser partir sous la forme d’un prêt et c’est la Juventus de Turin qui a remporté la mise.

Kolo Muani s’imagine rester à Turin

Pour le moment, Randal Kolo Muani est seulement prêté jusqu’à la fin de la saison à la Juventus de Turin. Toutefois, l’attaquant s’imagine rester plus longtemps et par conséquent, peut-être quitter le PSG, comme il l’a confié à la Repubblica. « Je n'ai pas encore tourné la page du PSG, je suis toujours sous contrat. Mais si ça continue comme ça à la Juventus… pourquoi ne pas rester ? La Juve m'a ouvert les portes, Thiago Motta m'a convaincu. On verra bien. »