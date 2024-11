Mercato : Le Paris FC signe quatre joueurs, du très lourd annoncé en privé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC s'apprête à changer d’ère avec le rachat imminent par la famille Arnault et Red Bull, négocié depuis le mois d'avril. Alors qu’un mercato ambitieux a été réalisé durant l’été, marqué notamment par l’arrivée de Maxime Lopez, certains joueurs dont l’ancien de l’OM avaient été prévenus d’un changement imminent dans la capitale.

Le Paris Football Club va être racheté par la famille Arnault et Red Bull, un gros coup de la part du président Pierre Ferracci, qui recherchait des repreneurs en vue de son départ en 2027. Avec la troisième fortune mondiale, accompagnée d’un groupe déjà implanté dans le monde du sport, le PFC va changer de dimension et se prépare à accueillir des joueurs importants. Cela a d’ailleurs déjà commencé durant l’été avec un mercato impressionnant pour une formation de Ligue 2.

Le mercato ambitieux du Paris FC

Un an après son départ de l’ASSE pour l'Etoile rouge de Belgrade, où il a notamment disputé la Ligue des champions, Jean-Philippe Krasso s’est engagé en faveur du PFC durant l’été, rejoint quelques semaines plus tard par Maxime Lopez, formé à l’OM. Depuis, le club a réalisé d’autres gros coups en parvenant à prolonger Ilan Kebbal et Obed Nkambadio, très courtisés. S’ils n’ont pas été prévenus de l’arrivée de la famille Arnault, ces quatre joueurs étaient néanmoins informés d’un changement important à venir comme l’a révélé Pierre Ferracci dans L'Equipe du Soir.

De très gros indices donnés aux joueurs

« Je leur dit qu’il va y avoir des moyens puissants qui vont arriver au club sans jamais rompre avec la confidentialité nécessaire », a révélé le président du Paris FC, donnant également une grosse indication pour le mercato hivernal : « C’est toujours délicat en janvier de chambouler l’équipe. On va faire comme d’habitude et sans doute un peu bouger en janvier, c’est ce que j’ai dit aux joueurs, c’est ce que le coach Stéphane Gilli et le directeur sportif François Ferracci, mon fils en l’occurrence, ont dit également. Il reste encore un mois et demi de Championnat, avec trois tours de Coupe en plus, il peut se passer des choses donc on va bouger en janvier mais sans perturber l’équipe ».