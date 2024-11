Mercato : Une star veut rejoindre Mbappé après le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà privé de David Alaba, le Real Madrid a perdu Éder Militão pour le reste de la saison après sa rupture des ligaments croisés contre Osasuna le week-end dernier. Une situation compliquée pour le club dont souhaiterait profiter Sergio Ramos, libre après son départ du FC Séville et désireux de retrouver la Casa Blanca d’après la presse espagnole.

Alors que la période n’était déjà pas simple pour le Real Madrid, avec des défaites contre le LOSC (0-1), le FC Barcelone (0-4) et l’AC Milan (1-3) ces dernières semaines, Carlo Ancelotti a vu trois de ses joueurs sortir sur blessure le week-end dernier face à Osasuna (4-0) : Rodrygo, Lucas Vazquez et Éder Militão. Ce dernier souffre d’une nouvelle rupture des ligaments croisés et sera pour le reste de la saison.

Sergio Ramos voudrait revenir au Real Madrid

Le Real Madrid devrait ainsi passer à l’action pour renforcer le secteur défensif, et un nom revient avec insistance depuis l’annonce de la blessure d’Éder Militão, celui de Sergio Ramos. Parti du PSG à l’été 2023, le défenseur espagnol de 38 ans est libre après une pige du côté du FC Séville la saison dernière et se verrait bien retrouver le club de son cœur, au sein duquel il est resté 16 années.

Mbappé pourrait retrouver son pote

Selon El Chiringuito, l’ancien numéro 4 du PSG aurait d’ailleurs approché le Real Madrid pour proposer ses services, et ainsi retrouver Kylian Mbappé. Les deux hommes s’apprécient depuis leur passage du côté du Parc des Princes, comme en témoigne notamment la célébration de l’attaquant après un but face à Stuttgart en septembre, utilisant un geste du défenseur. Des retrouvailles ne semblent toutefois pas d’actualité, le Real Madrid privilégiant d’autres options.