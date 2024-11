Mercato : Salaire doublé, l’offre XXL de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2009, Souleymane Diawara a quitté les Girondins de Bordeaux pour s’engager avec l’OM. Compte tenu de la rivalité entre les deux clubs, ce transfert avait fait polémique auprès des supporters bordelais. Cela n’a toutefois pas empêché le Sénégalais de rejoindre le club phocéen. Il faut dire que d’un point de vue financier, Diawara n’a pas pu dire non…

Entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara a fait les beaux jours de l’OM. Le défenseur sénégalais avait rejoint le club phocéen en provenance des Girondins de Bordeaux. Ne prenant pas en compte la rivalité entre les deux clubs, Diawara a donc filé à Marseille, où un contrat gros l’attendait avec un beau salaire à la clé.

« Ils arrivent, ils te donne le double de ce que tu voulais »

Pour Ange GR, Souleymane Diawara s’est confié sur son arrivée à l’OM, ce qui lui a permis de doubler son salaire. « Je ne savais même pas que Bordeaux et l’OM étaient ennemis. Pour moi c’est PSG-Marseille. Mais après quand j’ai compris de Claude Bez à l’époque, Bernard Tapie…Les supporters m’en ont voulu ? Ouais, grave. Ils m’en ont voulu, « il ne respecte pas le scapulaire ». Une fois j’ai eu une discussion avec un supporter bordelais, j’étais en rééducation à Cap Breton. On discute, « je suis déçu, je suis supporter bordelais, c’est pour l’argent ». Je lui dit : « Tu fais quoi dans la vie », « je suis électricien », « imagine on t’appelle et on double ton salaire. Tu fais fois ? T’y vas ou tu n’y vas pas ? », « oui mais c’est pas pareil », « pourquoi ce n’est pas pareil ? », « vous gagnez assez d’argent ». Marseille, ils arrivent, ils te donne le double de ce que tu voulais. Je vais refuser moi ? Et puis ça reste Marseille, c’est le club de mon coeur à la base. Après, ils disaient que je suis parti chez l’ennemi. Mais avant moi, il y a des vrais Bordelais, Dugarry, Liza, ils sont tous partis là-bas. Eux ce sont des vrais Bordelais, moi je ne suis pas un vrai Bordelais. Eux on leur dit rien et moi on m’insulte. Après je me dis que si on m’insulte comme ça, c’est que j’ai dû faire du bon travail », a-t-il avoué.

Diawara a insulté Deschamps

A propos de son transfert à l’OM, Souleymane Diawara a également livré une anecdote, racontant comment il avait insulté Didier Deschamps au téléphone. « Mon agent m’appelle et me dit que Deschamps va m’appeler, mais il ne m’a pas dit quand. Donc Deschamps m’appelle et je n’ai pas reconnu la voix de Deschamps. Une fois j’avais fait le coup à Le Tallec, il devait aller dans un club et moi je l’ai appelé et je me suis fait passer pour le directeur sportif, il était à fond dedans. Je pars en cacahuète, les insultes fusent et on part en fou rire. Et moi quand Deschamps m’appelle, je ne reconnais pas sa voix et je dis : « Anthony, vas te faire enc**er ». Je l’insulte et je raccroche. Alors que c’était Didier Deschamps, je n’avais pas capté. Et là mon agent m’appelle : « Espèce de fou, c’est Deschamps ». Je croyais c’était Le Tallec qui me faisait une blague. Et quand Deschamps m’appelle, je lui dis : « Coach, je suis désolé ». Il a rigolé. C’est une bombe atomique Deschamps. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème. Mon agent avait appelé José Anigo pour lui expliquer », confie l’ex-Olympien.