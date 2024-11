Mercato - PSG : Luis Enrique va plomber une signature de rêve ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mois de mars prochain sera le moment tant attendu par Paul Pogba qui pourrait faire son retour à la compétition après avoir vu sa suspension être revue à la baisse. Reste désormais à savoir avec club il fera son grand retour. Une chose est sûre, ce ne sera pas avec la Juventus qui a officialisé la résiliation de contrat. Et d'après Kevin Diaz, ce ne sera pas au PSG. En tout cas, pas avec Luis Enrique.

Comme attendu depuis l'annonce de la réduction de sa suspension, Paul Pogba et la Juventus ont trouvé un accord pour la résiliation de son contrat. « La Juventus Football Club et Paul Pogba annoncent qu’ils ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat de performance sportive, à compter du 30 novembre 2024. L’entreprise souhaite à Paul tout le meilleur pour son avenir professionnel », confirmait la Vieille Dame par le biais d'un communiqué. Par conséquent, le champion du monde 2018 se retrouve libre de tout contrat et donc disponible sur le marché en vue de son grand retour au mois de mars. Son avenir semble pour l'instant indécis, et Kevin Diaz ne l'imagine pas dans le PSG de Luis Enrique.

Quel avenir pour Pogba ?

« Où je verrais Pogba ? Je ne le vois pas trop aller en Premier League avec l’intensité qui est énorme. Il va quand même falloir qu’il ait quelques semaines avant de retrouver des sensations, avant de retrouver du rythme. Je l’aurais bien vu en Ligue 1, je l’aurais bien vu au Paris Saint-Germain dans un autre collectif, pas forcément celui de Luis Enrique », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant d’évoquer les autres options pour Paul Pogba.

«Je l’aurais bien vu au PSG, pas forcément celui de Luis Enrique»

« Ça peut être à l’OM. Je le verrais dans un club comme le Betis Séville, pour le laisser reprendre sans trop de concurrence dans un beau club. Il va pouvoir jouer au football, retrouver des sensations, moins de médias. Qu’il se mette un peu au vert et puisse se reconcentrer quelques mois dans sa carrière », ajoute Kevin Diaz.