Mbappé - Griezmann : «Une histoire d'ego» pour Deschamps ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps n'est plus maître de son groupe en équipe de France si l'on se fie à l'analyse de Kevin Diaz. Le consultant de RMC a fait part d'une terrible décision de la part du sélectionneur concernant le capitanat qui aurait inéluctablement entraîné la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Pour une question d'ego, Deschamps ne fera d'ailleurs pas machine arrière.

Samedi soir, à quelques heures du choc entre l'équipe de France et l'Italie à San Siro pour le compte de la Ligue des nations, Kevin Diaz et Grégory Paisley échangeaient sur le plateau de l'After Foot du manque de créativité criant chez les Bleus lors des dernières sorties. Diaz a notamment souligné un vide à combler depuis l'annonce d'Antoine Griezmann sur sa retraite internationale le 30 septembre dernier.

«Si Deschamps peut rappeler Griezmann ? Il ne le fera jamais»

Dans son message, le champion du monde tricolore avait notamment fait savoir que ce n'était pas un adieu puisqu'il clôturait sa prise de parole avec un « à bientôt ». Se pourrait-il que Didier Deschamps puisse le faire sortir de sa retraite d'ici le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis qu'il souhaitait tant disputer comme il l'avouait en interview pour Téléfoot pendant le rassemblement de septembre avec l'équipe de France ? Pas vraiment selon Kevin Diaz. « Si Deschamps peut rappeler Griezmann ? Il ne le fera jamais. C'est une histoire d'ego, je pense que Griezmann n'en a pas envie ».

«Il a perdu Griezmann et la main sur l'équipe de France en choisissant Mbappé»

Sur les ondes de RMC, le consultant de la radio a au passage rappelé que Didier Deschamps s'était égaré depuis l'histoire du capitanat en mars 2023. « Il a perdu Griezmann et la main sur l'équipe de France en choisissant Mbappé comme capitaine à ce moment-là. Aujourd'hui, le plus gros problème de l'équipe de France, c'est une somme d'individualités et on voit qu'ils n'arrivent pas à mettre en place un jeu collectif qui tire tout le monde vers le haut ».