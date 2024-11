L’OM annonce déjà son prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir vécu un mercato estival 2024 très agité avec de nombreuses recrues, l'OM devrait également se montrer actif en janvier prochain. Le club phocéen serait à la recherche d'au minimum un nouveau renfort défensif, et Medhi Benatia a confirmé cette tendance au micro de RMC Sport.

Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Jonathan Rowe... L'OM a recruté plein de nouveaux visages lors du dernier mercato estival pour démarrer un nouveau cycle, et le secteur défensif a également été concerné avec les signatures de Lilian Brassier et Derek Cornelius. Des arrivées relativement prometteuses, et pourtant, la défense de l'OM affiche certaines limites cette saison, surtout à domicile. Et il se murmure qu'un autre défenseur pourrait débarquer au club en janvier...

Mercato - OM : La presse italienne annonce un nouveau transfert ! https://t.co/bIzL7rOdjb pic.twitter.com/IvPizTaTU4 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

Benatia évoque le mercato de l'OM

Récemment interrogé sur RMC Sport, Medhi Benatia a évoqué des échanges à venir, même si le conseiller sportif de l'OM continue d'accorder sa confiance aux défenseurs actuels : « On va faire un point sur le mercato à venir. Quand on voit les buts qu'on prend, ce sont des cadeaux. On peut changer beaucoup de choses. Les défenseurs qui sont arrivés au mercato sont des joueurs de grande qualité. Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd'hui », assure Benatia.

« On va voir ce qu'on peut faire »

« Quand tu as 3-4 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, on a l'impression qu'il faut tout changer. On a des matchs trop importants qui arrivent. On peut toujours regarder comment renforcer l'équipe. Ce sera fait. La seule idée que j'ai ce sont les matchs qui arrivent. Après on va voir ce qu'on peut faire », poursuit Medhi Benatia. En clair, le dirigeant de l'OM a bien en tête l'arrivée d'un nouveau profil à ce poste de défenseur central lors du prochain mercato.