Vincent Labrune l’honore à l’OM, «c’est de la merde»

Joueur de l’OM entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara avait reçu un honneur particulier au moment de quitter le club phocéen après 5 saisons. En effet, le président de l’époque, Vincent Labrune, avait pris une grande décision, intronisant Diawara au Hall of Fame de l’OM et retirant son numéro. Une décision qui n’a pas fait plaisir plus que cela au principal intéressé.

En débarquant à l’OM, Souleymane Diawara a largement garni son armoire à trophées. En effet, entre 2009 et 2014, le Sénégalais a remporté un titre de champion de France, deux fois la Coupe de la Ligue, ainsi que deux fois le Trophée des Champions. Homme fort de l'OM durant son passage, Diawara a d’ailleurs été honoré à son départ, étant intronisé au Hall of Fame par Vincent Labrune.

« C’est de la merde ça »

Mais voilà que Souleymane Diawara a balancé sur ce Hall of Fame. L’ex-joueur de l’OM a lâché pour Ange GR : « Mon intégration au Hall au Fame de l’OM ? C’est de la merde ça. Labrune m’a fait ça pour pas me faire prolonger ».

« Pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien »

« Au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. On m’a expliqué que personne n’allait porter mon numéro. Je voulais dire : « Mais pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien ». Parce que tu ne m’as pas prolongé, le fait d’enlever le 21… Deux ans après, ça a été racheté par les Américains et le 21 est revenu. C’était abusé, c’est n’importe quoi », a ensuite expliqué Diawara.