Mercato : L’OM réagit à la bombe du moment !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après la défaite concédée par l'OM au Vélodrome contre l'AJ Auxerre la semaine passée, Roberto De Zerbi avait lâché une énorme bombe en conférence de presse, indiquant qu'il était prêt à quitter ses fonctions d'entraîneur. Basile Bola, ambassadeur de l'OM, s'est prononcé sur cet épineux feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre.

Après la défaite concédée par l'OM contre l'AJ Auxerre en championnat (1-3), Roberto De Zerbi avait lâché une bombe sur son futur au club et évoquait la possibilité d'un départ prématuré : « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c'est clair. Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j'avais envie de vivre l'expérience. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous », avait lâché l'entraîneur italien de l'OM. Une sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre depuis dix jours.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Boli répond sur le cas De Zerbi

Interrogé par BUT!, Basile Boli s'est exprimé sur le cas De Zerbi. Et l'ambassadeur de l'OM refuse de prendre une position claire sur son avenir : « Si l’OM maintient sa confiance envers De Zerbi ? Cela, ce n’est pas à moi de le dire. Quand il y a une déception après un match perdu, on dit des choses à chaud. Il y a de l’émotion. Mais tout va rentrer dans l’ordre après la trêve internationale », indique l'ancien défenseur emblématique de l'OM, désormais ambassadeur du club.

« Il faut s’attendre à des moments difficiles »

« On a des hauts et des bas mais le club a lancé un nouveau cycle. C’est un renouveau. Il faut donc s’attendre à des moments difficiles et à des moments exceptionnels. Cela fait partie de la vie de tout sportif de haut niveau », indique par ailleurs Basile Boli pour expliquer certaines difficultés du moment à l'OM. Le message est passé...