Mercato - PSG : La date du prochain transfert déjà fixée ?

Alexis Brunet

Avec la montée en puissance de Willian Pacho, Milan Skriniar est très loin d’être un titulaire au PSG. Le Slovaque pourrait donc être tenté de gagner en temps de jeu avec un départ lors du mercato hivernal. La Juventus de Turin serait notamment intéressée par le Parisien et souhaiterait absolument signer un défenseur central dès l’ouverture de la prochaine fenêtre de transfert.

Le mercato hivernal du PSG pourrait bien être agité. Du point de vue des départs, certains Parisiens pourraient aller voir ailleurs, car ils manquent de temps de jeu dans la capitale. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani en attaque ou bien de Milan Skriniar en défense centrale. Le premier souhaiterait encore s’imposer à Paris, alors que pour le second, l’hypothèse d’un retour en Italie prend de l’ampleur depuis plusieurs semaines.

La Juventus de Turin pense à Skriniar

Barré par la paire Marquinhos-Pacho, Milan Skriniar est loin d’être le premier choix de Luis Enrique pour la défense centrale. Le Slovaque qui était arrivé avec une solide réputation en provenance de l’Inter Milan est moins en réussite au PSG et il pourrait donc aller retrouver la confiance en Italie, là où il a excellé pendant plusieurs années. Selon différentes sources, dont la Gazzetta dello Sport, c’est la Juventus de Turin qui penserait au Parisien pour renforcer sa défense centrale, amputée de plusieurs éléments dernièrement, à cause des blessures.

La Juventus veut boucler l’opération assez vite

Milan Skriniar pourrait donc rejoindre la Juventus et plutôt rapidement. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, le club italien souhaiterait recruter un défenseur central dès l’ouverture du mercato hivernal. Les dirigeants turinois planchent depuis plusieurs semaines sur ce dossier et le joueur du PSG fait partie des pistes, mais il ne serait pas le seul. Reste à voir s’il sera donc l’heureux élu et également si le champion de France se décidera à recruter un nouveau central en cas de départ de l’ancien joueur de l’Inter Milan.