Succession de Mbappé : Une offre XXL est partie, le PSG peut trembler

Jean de Teyssière

Très demandé ces derniers mois, Victor Osimhen a finalement rejoint le club turc de Galatasaray en prêt, en provenance de Naples cette saison. Le PSG garde toujours un oeil dessus mais il n’est pas le seul. Manchester United, avec son nouvel entraîneur Ruben Amorim, serait également passé à l’action concernant l’attaquant international nigérian.

Qui sera le nouveau numéro 9 du PSG ? Depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, ce poste est vacant au PSG, puisque Randal Kolo Muani n’a pas la confiance de Luis Enrique et que Gonçalo Ramos est blessé…

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Le PSG lorgne encore Osimhen

Si Victor Osimhen est parti en prêt à Galatasaray cette saison, son profil intéresse encore le PSG. Le club de la capitale pourrait repasser à l’action lors des prochains mercato et Naples attend 75M€ pour laisser partir son joueur. Mais le PSG n’est pas le seul club intéressé…

Manchester United passe à l’action

En effet, le média espagnol AS relaye une information venant de Turquie qui indique que Victor Osimhen est sur les tablettes de Manchester United. Le club anglais bascule dans une nouvelle ère avec l’arrivée au poste d’entraîneur de Ruben Amorim. Le technicien portugais aime le profil du Nigérian et le club mancunien aurait proposé un échange avec le Néerlandais Joshua Zirkzee plus une somme d’argent.