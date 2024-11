Deschamps répond cash à la presse italienne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement critiqué ces derniers mois en raison du style de jeu proposé par l'équipe de France, Didier Deschamps a fait taire ses détracteurs dimanche soir en s'imposant largement en Italie (3-1). Interrogé au micro de la Rai après la rencontre, le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs répondu cash aux attaques dont il fait l'objet.

Présent à la tête de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps est sous contrat jusqu'en 2026, et certains commencent à trouver le temps long avec l'ancien entraîneur de l'OM et de la Juventus Turin. Les Bleus ont en effet affiché certaines difficultés dans le jeu ces derniers mois, principalement dans le secteur offensif.

Zidane attendu en équipe de France

Didier Deschamps s'est donc retrouvé au coeur des critiques avec certains observateurs qui réclament un changement de sélectionneur en équipe de France, et notamment la nomination de Zinedine Zidane qui semble être son successeur annoncé. Mais de son côté, l'entraîneur des Bleus ne lâche rien et continue de s'accrocher malgré les attaques.

Interrogé dimanche soir au micro de la Rai, célèbre chaine de télévision italienne, Deschamps s'est lâché : « Les critiques ? Personne ne pourra me faire perdre ma tranquillité et ma sérénité (…) Cela fait 12 ans que je suis là, peut-être que certains sont lassés de voir ma tête et m’entendre (sourires) », a indiqué le sélectionneur de l'équipe de France. Voilà qui est clair.