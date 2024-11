L’équipe de France tacle Mbappé en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Trois jours après un match nul à tous les niveaux face à Israël (0-0), l'équipe de France est apparue transformée à San Siro. Face à l'Italie, les Bleus ont affiché un visage conquérant pour s'offrir une victoire de prestige (1-3). Après la rencontre, Mike Maignan a lâché une phrase qui fit sans doute écho à son coup de gueule prononcé dans le vestiaire le 6 septembre dernier.

Le 6 septembre dernier, Mike Maignan poussait un coup de gueule mémorable dans le vestiaire du Parc des Princes. Vexé par le visage affiché par son groupe contre l’Italie (1-3), le portier du Milan AC avait considéré que peu de joueurs transalpins avaient le niveau pour évoluer en équipe de France.

C'est chaud entre Mbappé et Maignan

Selon plusieurs sources, Maignan, qui est une voix qui compte dans le vestiaire tricolore, s’en serait pris, sans les nommer aux cadres de l’équipe comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Pour le gardien, les deux leaders ne fournissaient pas les efforts nécessaires sur le terrain. « Sincèrement, je n'ai aucun problème avec Kylian, il le sait » avait tenu à préciser Maignan.

« On peut faire de grandes choses »

Ce dimanche, les Bleus retrouvaient l’Italie en Ligue des Nations, avec un léger goût de revanche. Le groupe de Didier Deschamps a abordé la rencontre par le bon bout et est venu à bout de la Squadra Azzurra. Cette fois-ci, Maignan a mis en avant l’esprit conquérant de son équipe. « Quand on joue en équipe comme ça, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses. Ce sont des prestations qu’il faut répéter et c’est digne de l’équipe de France » a confié le gardien au micro de TF1 après le coup de sifflet final. Certains y ont vu une petite pique adressée à Mbappé, absent de ce rassemblement.