Mercato : La presse italienne annonce un gros coup dur pour le PSG

Alexis Brunet

Alors que le PSG pourrait bien recruter un attaquant supplémentaire cet hiver, pour ce qui est de la défense, un départ ne serait pas à exclure. En effet, Milan Skriniar pourrait aller voir ailleurs, car il n’est pas souvent utilisé par Luis Enrique. La Juventus de Turin pense au Parisien, son fait partie de la liste, mais cette dernière pourrait évoluer d’ici l’ouverture du mercato hivernal.

Pour le moment, le début de saison du PSG est plutôt contrasté. S’il est bien devant en Ligue 1, le club de la capitale a beaucoup plus de mal en Ligue des champions. En effet, pour le moment, une qualification pour la phase à élimination directe semble compliquée.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Un PSG actif au mercato hivernal ?

Afin d’améliorer sa situation en Ligue des champions, le PSG pourrait bien se servir du mercato hivernal. On parle notamment de la possible arrivée d’un attaquant, afin de corriger les problèmes d’efficacité offensive du club de la capitale. Khvicha Kvaratskhelia est l’une des grandes cibles de Luis Campos, mais il dirait peu probable qu’il quitte Naples cet hiver. Un transfert l’été prochain serait plus probable.

La Juventus piste Skriniar mais...

Pour ce qui est des départs, le mercato hivernal du PSG pourrait également être agité. Milan Skriniar pourrait notamment quitter Paris, car la Juventus de Turin s’intéresse à lui selon la Gazzetta dello Sport. Toutefois, le transfert pourrait ne pas aboutir, car le quotidien italien précise que bien que le Slovaque soit sur la liste turinoise, cette dernière pourrait évoluer avant l’ouverture du mercato hivernal et un autre joueur pourrait donc être choisi. Affaire à suivre...