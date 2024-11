Mercato - OM : Le père d’une recrue évite un clash avec De Zerbi

Arnaud De Kanel

Recruté dans l'urgence après la terrible blessure de Ruben Blanco, Jeffrey de Lange n'a toujours pas joué avec l'OM depuis le début de la saison. En temps normal, les proches des joueurs seraient déjà montés au créneau afin de mettre la pression à l'entraineur, en l'occurence Roberto De Zerbi. Mais le père du portier néerlandais se veut patient et il sait au fond de lui que son heure viendra.

Dès son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi avait tranché dans le vif au sujet du poste de gardien. L'entraineur italien ne voulait plus de Pau Lopez et Geronimo Rulli a donc été recruté. Mais une doublure a également été transférée. En effet, Ruben Blanco s'est grièvement blessé en préparation et l'OM s'est donc jeté sur Jeffrey de Lange. Le Néerlandais n'a toujours pas joué.

Sans Coupe d'Europe, l'OM ne dispute qu'un seul match par semaine et Roberto De Zerbi ne peut donc pas faire tourner au poste de gardien. Jeffrey de Lange n'a toujours pas eu l'occasion de garder la cage olympienne. Mais plutôt que de partir au clash avec le coach italien, le père du joueur se veut patient et se contente du rôle actuel de son fils.

«Ce n’était pas un problème de venir dans la position de N.1 ou N.2»

« Il doit montrer ses qualités. Il n’a pas encore eu l’opportunité de les exhiber aux Marseillais mais il le fait tous les jours à l’entraînement. Il travaille très dur. Un grand club a besoin de deux bons gardiens, donc ce n’était pas un problème de venir dans la position de N.1 ou N.2. Il a une très belle relation avec Rulli, il progresse avec Jeffrey et Jeffrey progresse grâce à Rulli, ils apprennent chacun l’un de l’autre », a déclaré John de Lange pour La Provence. Le portier néerlandais devra encore patienter. Sans blessure ou suspension de Geronimo Rulli, on ne devrait pas le voir sur la pelouse avant le 32e de finale de Coupe de France. De son côté, De Zerbi peut continuer à travailler sereinement, sans se soucier de donner du temps de jeu à sa doublure au vu de la clémence de son entourage.