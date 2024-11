Coup dur pour une star du PSG, elle sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gialuigi Donnarumma aurait dû disputer la rencontre de Ligue des Nations face à l'équipe de France ce dimanche soir. Mais quelques minutes avant le coup d'envoi, le portier italien, malade, a été contraint de déclarer forfait. Remplacé au pied levé par Guglielmo Vicario (Tottenham), l'ancien du Milan AC a lâché un message rassurant en zone mixte.

Gianluigi Donnarumma attendait cette rencontre avec impatience. Le portier du PSG espérait retrouver sur la pelouse de San Siro, son ancien jardin, certains de ses coéquipiers en club comme Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani. Mais le sort en a décidé autrement.

Donnarumma a déclaré forfait

Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue des Nations entre la France et l’Italie, Gianluigi Donnarumma déclarait forfait. Touché par un virus intestinal, le gardien de but a été remplacé par Guglielmo Vicario, qui n’a rien pu faire sur les trois buts encaissés ce dimanche soir (doublé d'Adrien Rabiot, un but de Lucas Digne).

« Je vais mieux »

Présent à Milan pour soutenir son groupe, Donnarumma est passé par la zone mixte et en a profité pour, brièvement, évoquer son état de santé. « Je vais mieux » a-t-il confié avec un léger sourire avant de rejoindre ses coéquipiers dans le car.