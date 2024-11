Transferts : Riolo annonce une nouvelle recrue au PSG ?

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG pourrait bien recruter un attaquant supplémentaire afin de trouver une solution aux problèmes offensifs parisiens. Le club de la capitale a plusieurs pistes, dont une qui mène à Christopher Nkunku. Selon Daniel Riolo, le joueur de Chelsea a d’ailleurs tout de la recrue idéale pour le champion de France.

L’été dernier, le PSG était face à un gros dilemme. En effet, les dirigeants parisiens devaient trancher si oui ou non il était nécessaire de recruter un remplaçant à Kylian Mbappé. Finalement, personne n’est arrivé pour prendre la place du champion du monde et Bradley Barcola a pris beaucoup plus d’importance au sein de l’équipe de Luis Enrique.

Le PSG penserait à Nkunku

Finalement, le PSG pourrait tout de même se renforcer offensivement cet hiver, afin d’apporter un peu de sang neuf. Christopher Nkunku, en manque de temps de jeu à Chelsea, ferait notamment partie des pistes parisiennes. Le milieu offensif pourrait alors faire son grand retour à Paris, après l’avoir quitté en 2019.

Riolo valide la piste Nkunku pour le PSG

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a donné son avis sur une éventuelle arrivée de Christopher Nkunku au PSG. Selon le journaliste, cela serait possible et cela serait surtout un très bon coup réalisé par le club de la capitale. « C'est un profil qu'on a pas des masses dans notre football. Le mec est capable de garder les ballons, de jouer dans ce rôle de faux 9, mais si tu le fais jouer sur un côté, il peut également être performant. C'est un bon joueur de foot hein. (...) Il est allé dans un club à 75 joueurs là. Je rappelle qu'il était parti du PSG aussi parce qu'il y avait beaucoup de très très bons joueurs. Peut-être que le PSG va le récupérer. Il a une vraie technique très intéressante. » Reste à voir si Chelsea acceptera de laisser partir son joueur, ce qui paraît probable vu les nombreux éléments offensifs déjà présents chez les Blues.