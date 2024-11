Équipe de France : Menacé par Zidane, Deschamps répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Critiqué ces derniers mois, Didier Deschamps a terminé l'année sur une bonne note en remportant un match de prestige face à l'Italie ce dimanche soir (1-3). Après le coup de sifflet final, le sélectionneur n'est pas apparu particulièrement usé. Après douze ans de bons et loyaux services à la tête de l'équipe de France, il a encore de l'énergie à revendre.

Didier Deschamps a répondu aux critiques sur le niveau de jeu de l’équipe de France en claquant une victoire de prestige face à l’Italie (1-3). Quelques jours après un match nul face à Israël, le sélectionneur des Bleus a trouvé les solutions pour vaincre la formation de Luciano Spalletti, qui perd, du même coup, sa première place au classement. Après cette victoire, Deschamps a évoqué son état d’esprit, alors que les reproches concernant sa situation contractuelle se font de plus en plus nombreuses.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Deschamps ne semble pas vouloir passer la main

« L'énergie? Si tout va bien ? J'ai l'impression d'être en conférence de presse hier. Mais ça va hein, vous pouvez dire ce que vous voulez! Je suis déconnecté, ça me va très bien. Je vais bien, j'ai plein d'énergie, mon calme, ma sérénité. Après quand ça va moins bien... je sais très bien l'exigence! Alors c'est la faute de mes joueurs depuis dix ans, peut-être un peu de la mienne aussi » a déclaré Deschamps, à un moment où l’ombre de Zinédine Zidane se fait de plus en plus présente.

« L'année a été compliquée »

Dans le même temps, le sélectionneur a tenu à relativiser les derniers résultats de son équipe. « On est là haut, il faut y rester. Quand on fait match nul contre Israël, le Brésil a fait nul et l'Argentine a perdu. On ne peut pas gagner tous les matchs. Oui ça a été une année compliquée mais je vais très bien. Gagner le dernier match ici en Italie... » a confié Deschamps au micro de TF1.