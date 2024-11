OM : Rabiot retourne en Italie et jubile !

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM en septembre, Adrien Rabiot a fait son retour en Italie dimanche soir à l'occasion du match de Ligue des Nations entre l'équipe de France et la Squadra Azzurra. Le milieu de terrain a brillé en inscrivant un doublé de la tête. Il ne pouvait pas rêver mieux pour son retour en terre transalpine.

En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot a pris tout le monde par surprise en signant à l'OM. Le milieu de terrain tricolore avait pourtant des touches à l'étranger et notamment en Italie dans un championnat qu'il connait sur le bout des doigts. Trois mois après son départ, Rabiot était de retour en Italie dimanche soir et il s'est distingué.

Rabiot auteur d'un doublé

En délicatesse depuis que Roberto De Zerbi l'a relancé sous le maillot de l'OM, Adrien Rabiot a retrouvé des couleurs sous le maillot de l'équipe de France. L'international tricolore a inscrit un doublé de la tête dans la belle victoire des Bleus face à l'Italie. Après la rencontre, il a fait part de sa satisfaction au micro de TF1.

«C'est une belle soirée»

« Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça, qu'on n'avait pas lutté de cette manière tous ensemble, jusqu'à la fin. On avait pour objectif aussi de gagner avec deux buts d'écart, on l'a fait. Mais franchement, l'entraide qu'il y a eue sur ce match, la combativité, l'esprit d'équipe, c'est à souligner. Franchement on a pris du plaisir à jouer ce match. C’était un contexte différent (jeudi). Il y avait surtout une revanche à prendre par rapport au match précédent face à l'Italie, qui était venue gagner chez nous. C'est une belle soirée, j'espère qu'on va continuer à montrer ce visage là, c'est le vrai visage de l'équipe de France », a déclaré Adrien Rabiot. De bon augure avant son retour à l'OM.