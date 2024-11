Mercato - OM : Le transfert d’une pépite se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Doté d'une génération dorée, l'OM pourrait voir quelques pépites s'envoler vers d'autres cieux lors du prochain mercato hivernal. Agé de 20 ans et pas encore apparu dans le groupe de Roberto de Zerbi, Soumaïla Traoré Zonzi serait dans le viseur du FC Metz, actuel leader de Ligue 2. Un prêt jusqu'à la fin de la saison serait dans les tuyaux.

L’OM a mis fin à une disette de 45 ans, en mai dernier, en remportant la Coupe Gambardella face à Nancy. De quoi mettre en lumière cette génération 2006-2007, qui suscite des espoirs légitimes en interne. Certains joueurs comme Enzo Sternal ou Gaël Lafont se sont déjà entraînés avec l’équipe première, dirigée par Roberto de Zerbi.

Le FC Metz négocie avec l'OM

Pour la génération d’au-dessus, notamment celle de 2004, les places se font de plus en plus rares et certains talents sont contraints de s’exiler pour emmagasiner de l’expérience au plus haut niveau. Arrivé à l’OM en 2022, Soumaïla Traoré Zonzi est concerné et pourrait bien terminer la saison en Ligue 2.

Un crack proche d'un départ ?

Selon les informations d’Afric Foot, Traoré Zonzi serait en discussions avec le FC Metz pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 20 ans, joueur clé de l’équipe réserve suscite aussi des convoitises dans d’autres équipes européennes.