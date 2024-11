Mercato : Qui doit remplacer Mbappé au PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de s'envoler vers Madrid, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour remplacer numériquement son ancien numéro 7, la direction du PSG a bouclé la signature de Désiré Doué. Selon vous, le club de la capitale doit-il recruter un autre attaquant pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé à Paris ? A vos votes !

Lors de l'été 2017, le PSG a battu la concurrence du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. Malgré l'intérêt de la Maison-Blanche, le club de ses rêves, la star de 25 ans a paraphé un bail de cinq saisons à Paris. Le PSG et l'AS Monaco ayant conclu un prêt avec une option d'achat de 180M€. Une clause levée par Nasser Al-Khelaïfi, le président rouge et bleu.

Doué a remplacé numériquement Mbappé

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a rempilé pour une durée de deux saisons, plus une en option, lorsque son bail était proche d'expirer. Et alors qu'il n'a pas activé la clause pour étendre son contrat jusqu'en 2025, l'attaquant français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet.

Le PSG en pince pour Osimhen, Kvaratskhelia, Thuram...

Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, la direction du PSG a finalisé le transfert de Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais pour une somme proche de 50M€. Toutefois, le club de la capitale aurait identifié d'autres profils pour pallier le départ du nouveau numéro 9 du Real Madrid en 2025. En effet, Luis Campos aurait inscrit les noms de Victor Osimhen (Napoli, 25 ans), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, 23 ans), Marcus Thuram (Inter, 27 ans), Jamal Musiala (Bayern, 21 ans), Mohamed Salah (Liverpool, 32 ans) et de Viktor Gyökeres (Sporting, 26 ans) sur ses tablettes.

