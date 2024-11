PSG : Une star en danger, Luis Enrique prépare un grand changement ?

Arnaud De Kanel

Luis Enrique n'accorde pas d'importance aux statuts de ses joueurs dans le monde du football. Star du ballon rond, Gianluigi Donnarumma pourrait bien en faire les frais et se retrouver sur le banc d'ici la fin de la saison. Le coach espagnol fait de plus en plus appel à la doublure Matvey Safonov.

Face au RC Lens, Luis Enrique a surpris tout le monde en laissant Gianluigi Donnarumma sur le banc, préférant titulariser Matvey Safonov dans les cages du PSG. Un choix qui n’a pas manqué d’attirer l’attention et de susciter des questions sur la place du gardien italien dans la hiérarchie du club. Cette décision intervient dans un contexte déjà compliqué pour Donnarumma, dont la performance face à l’Atlético Madrid mercredi soir a laissé les supporters sur leur faim. Le portier transalpin, critiqué pour son manque d’impact décisif lors de cette soirée européenne, voit son statut remis en question. En optant pour Safonov, Luis Enrique semble envoyer un message clair : personne n’est intouchable, même dans un poste aussi sensible que celui de gardien. Si le technicien espagnol a voulu tester les capacités de son remplaçant ou réveiller l’ancien de l’AC Milan, une chose est sûre : la pression monte pour Donnarumma, à un moment où chaque erreur peut coûter cher dans la quête des objectifs du PSG.

Donnarumma encore devant Safonov ?

En Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma reste pour l'instant le premier choix de Luis Enrique. Le gardien italien conserve une légère avance sur son concurrent dans la hiérarchie du poste, mais une récente décision du technicien espagnol pourrait semer le doute. Ce choix surprenant pourrait bien inciter Donnarumma à redoubler de vigilance dans les semaines à venir, tant la compétition pour le poste semble se resserrer. L'agent Paulo Barbosa met en garde le porter italien.

«Je me demande comment l'Italien va réagir à cela»

« Un gardien de but dans une position telle que Donnarumma peut soit commencer à s'entraîner plus dur, faire ses preuves, soit perdre sa motivation, sans comprendre pourquoi il a été retiré de l'équipe. C'est un moment purement psychologique. Je me demande comment l'Italien va réagir à cela », a déclaré Barbosa à VseProSport. Affaire à suivre.