OM : Panique pour le transfert de Pogba !

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs semaines, les regards se sont à nouveau tournés vers Paul Pogba. A la suite d'un contrôle antidopage positif, la Pioche a été suspendue pour une durée de quatre ans dans un premier temps. Heureusement pour Paul Pogba, le TAS a finalement réduit sa sanction à un an et demi. Ainsi, il pourra rejouer au mois de mars prochain. Alors que son nom a été lié à l'OM, Paul Pogba a peut-être d’autres idées en tête pour son avenir.

En septembre dernier, l’OM a réussi l’incroyable coup Adrien Rabiot. L’international français est arrivé libre dans la cité phocéenne, lui qui était sans club depuis le mois de juin et son départ de la Juventus. L’OM pourrait bien refaire le coup, mais avec un joueur encore plus fort.

Evra envoie Pogba à la Juventus

Début octobre, Patrice Evra était consultant pour l’émission Rothen s’enflamme, diffusée sur RMC. Il avait alors lancé la piste Pogba à l’OM : « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte. »

Pogba prépare son transfert

Mais l’OM va avoir fort à faire s’il veut recruter Paul Pogba dans les prochains mois. En effet, le journaliste Ben Jacobs rapporte que l’international français s’entraîne à Miami et envisage diverses options, de la MLS à l’Europe en passant par l’Arabie saoudite. L’OM va donc devoir se montrer plus que convaincant pour recruter la Pioche, qui prépare actuellement son transfert.