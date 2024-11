Luis Enrique - Mercato : Le boss du PSG va provoquer un coup de tonnerre ?

Pierrick Levallet

L’aventure de Luis Campos au PSG touche peut-être à sa fin. Arrivé en 2022, le conseiller football parisien voit son contrat expirer en 2025. Le Portugais serait d’ailleurs dans le viseur d’Arsenal. Son départ pourrait d’ailleurs provoquer un véritable coup de tonnerre chez les champions du France avec Luis Enrique.

Arrivé en 2022 pour remplacer Leonardo, Luis Campos a lancé une révolution au PSG en matière de recrutement. Le club de la capitale a arrêté d’empiler les stars pour se focaliser sur des éléments plus jeunes. Certains coups sur le mercato ont été plus des réussites que d’autres. Nasser Al-Khelaïfi serait malgré tout satisfait du travail du conseiller football parisien chez les Rouge-et-Bleu depuis son arrivée.

Arsenal en pince pour Luis Campos

L’aventure de Luis Campos au PSG pourrait toutefois arriver à son terme. Le contrat du Portugais chez les champions de France expire en 2025. Et comme si cela ne suffisait pas, le dirigeant de 60 ans serait sur les tablettes d’Arsenal. Les Gunners cherchent un remplaçant à Edu Gaspar, qui quittera son poste à l’issue de la saison. Le club londonien serait donc très intéressé par la grande connaissance du marché des transferts de Luis Campos. Ce dernier pourrait donc se laisser tenter par l’offre d’Arsenal.

Son départ du PSG va provoquer celui de Luis Enrique ?

Et si Luis Campos venait à quitter le PSG, cela pourrait provoquer un véritable coup de tonnerre avec Luis Enrique d’après les informations d’AS. Le technicien espagnol entretient une excellente relation avec le conseiller football parisien et verrait un avenir avec lui. De ce fait, le coach de 54 ans pourrait être amené à claquer la porte du PSG si jamais Luis Campos venait à mettre un terme à son aventure chez les Rouge-et-Bleu. Et ce scénario ferait plutôt paniquer Nasser Al-Khelaïfi, qui serait très satisfait du travail des deux hommes. Affaire à suivre...