Mercato : Frayeur au PSG, le boss va claquer la porte ?

Amadou Diawara

Orphelin d'Edu, qui a démissionné au début du mois de novembre, Arsenal est en quête d'un nouveau directeur sportif. Tombés sous le charme de Luis Campos, les Gunners verraient d'un bon oeil l'idée de boucler sa signature. Pour rappel, le conseiller football du PSG est engagé jusqu'au 30 juin.

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de Luis Campos. En effet, le Portugais s'est engagé en faveur du club parisien pour une durée de trois saisons, et ce, pour endosser le rôle de conseiller football.

Arsenal veut remplacer Edu par Campos

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Campos pourrait claquer la porte du Parc des Princes plus tôt que prévu. En effet, le conseiller football parisien serait suivi de près par Arsenal.

PSG : Campos est en fin de contrat le 30 juin

Selon les informations de SPORT, la direction d'Arsenal est à la recherche d'un tout nouveau directeur sportif, et ce, parce qu'Edu a démissionné au début du mois de novembre. Alors que ce dossier n'est qu'à sa phase initiale pour le moment, les Gunners auraient déjà coché plusieurs noms, dont celui de Luis Campos. Le conseiller football portugais pourrait donc quitter le PSG plus tôt que prévu s'il acceptait de relever le défi londonien. Affaire à suivre...