Le PSG répond cash pour ce transfert !

Axel Cornic

Déjà poussé vers la sortie cet été, Milan Skriniar pourrait à nouveau être l’un des principaux candidats au départ lors du mercato de janvier. Mais pour le moment, l’une des seules options semble être celle d’un prêt de six mois, ce qui ne convaincrait pas du tout le Paris Saint-Germain.

Un an et demi après son arrivée libre en provenance de l’Inter, Milan Skriniar pourrait mettre un terme à son aventure parisienne. Ça ne colle pas entre lui et Luis Enrique, qui ne lui a offert que très peu de place depuis le début de la saison. Ainsi, un départ a commencé à se dessiner et la presse italienne parle notamment d’un intérêt de la Juventus.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

La Juve aimerait se faire prêter Skriniar

A Turin, on cherche désespérément un défenseur pour pallier les longues absences de Bremer et de Juan Cabal, tous les deux gravement blessés au genou. Le joueur du PSG serait le profil parfait, mais les Bianconeri ne voudraient qu’un prêt de six mois, avec d’ailleurs une grosse prise en charge de son salaire annuel de 10M€ net.

Le PSG pas d’accord

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cette formue ne satisferait absolument pas le PSG. Au sein du club on souhaiterait en effet trouver une solution définitive pour Milan Skriniar et pour le moment, un prêt sans option d’achat serait totalement exclu. Le problème, c’est qu’à un mois et demi du début du mercato, aucun club ne semble être disposé à boucler un transfert...