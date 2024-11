«Deschamps a perdu les pédales», c'est la zizanie à cause de Mbappé !

Amadou Diawara

Devenu capitaine de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé bénéficie d'un traitement de faveur particulier de la part de Didier Deschamps. D'après Jérôme Rothen, cette gestion de la star du Real Madrid aurait provoqué des problèmes au sein du vestiaire des Bleus.

A la fin de la Coupe du Monde au Qatar, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Karim Benzema ont tous pris leur retraite internationale. Ayant hésité avec Antoine Griezmann, Didier Deschamps a finalement confié le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Depuis, le sélectionneur de l'équipe de France accorderait des passe-droits à son numéro 10. Ce qui ne passera pas du tout au sein du vestiaire tricolore, comme l'a affirmé Jérôme Rothen ce lundi.

Mercato - PSG : Ce joueur pousse pour son transfert ! https://t.co/eUIr0ndFO0 pic.twitter.com/ku8ecH7UWw — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

«Il y a eu un problème dans la gestion de Mbappé»

« Didier Deschamps a perdu les pédales en terme de communication. Ses réponses sur Kylian Mbappé, qui l'énervent plus qu'autre chose, où il demande de la tranquillité... Il dit de le laisser tranquille, alors que c'est le premier à le sanctionner, parce que pour moi c'est une sanction de ne pas le prendre. Toute ce qui s'est passé pendant l'Euro, avec le nez cassé, pas le nez cassé, je joue, je ne joue pas, je joue à gauche ou je joue dans l'axe, mais je ne veux pas rester dans l'axe, parce que dans l'axe je m'emmerde, donc je vais sur la gauche, et ça fait un déséquilibre... Sportivement, je pense qu'il y a eu un problème dans la gestion de Kylian Mbappé, et surtout, ça a découlé sur l'attitude de certains, le ras-le-bol de certains », a déclaré Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme, avant d'en rajouter une couche.

«Deschamps s'est mis des mecs à dos»

« Je reste persuadé qu'il est très contrarié de l'ambiance qu'il y avait dans le groupe pendant l'Euro et que pour lui, il y a plein de choses qui sont liées, et que le début de la fin de Griezmann, ça a été pendant l'Euro, à cause de la gestion et de tous les passe-droits mis en avant pour Kylian Mbappé, parce que là il s'est mis des mecs à dos », a conclu Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.