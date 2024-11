PSG : Pierre Ménès assure la défense d’un joueur parisien

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France a, certes, remporté son match de Ligue des Nations face à l'Italie ce dimanche soir, mais certains joueurs ne se sont pas montrés à la hauteur. C'est le cas notamment de Randal Kolo Muani, placé sur le côté droit par Didier Deschamps. Toutefois, Pierre Ménès retire quelques points positifs de sa prestation sous le maillot tricolore.

Si le milieu de terrain et la défense ont été les gros points positifs de cette équipe de France contre l’Italie en Ligue des Nations ce dimanche soir (1-3), le trio offensif n’a pas convaincu. Un constat qui inquiète, alors que l’attaque tricolore manque cruellement d’efficacité devant les cages. Aligné au poste de numéro 9, Marcus Thuram n’est pas parvenu à briser la malédiction dans son jardin. Randal Kolo Muani non plus. L’attaquant du PSG ne s’est pas montré à son aise sur le côté droit, habituellement occupé par Ousmane Dembélé.

Ménès évoque le paradoxe Kolo Muani

Mais sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a salué le travail de l’ombre de Kolo Muani. « Kolo-Muani joue toujours avec les Bleus mais jamais avec le PSG , ce qui est un paradoxe, a longtemps posé des problèmes à la défense italienne par ses prises de balle, ses dribbles, son impact physique, sans grandes réalisations finales car les attaquants n'ont pas été spécialement servis dans ce match » a confié l’ancien consultant du Canal Football Club sur Canal +.

« Il a tout de même rempli son rôle »

Pierre Ménès a mis aussi en avant le travail défensif de l’attaquant pourtant en manque de rythme. Car depuis le début de la saison, Kolo Muani est mis de côté par Luis Enrique, qui préfère s'appuyer sur d'autres profils dans le secteur offensif comme Kang-In Lee ou encore Marco Asensio. « Il a tout de même rempli son rôle, y compris sur le plan défensif, avec des replacements intéressants » a noté Ménès.