Rabiot : Le nouveau tacle de Riolo balancé en direct

Adrien Rabiot revient à un très bon niveau physique. Le milieu de terrain l'a confirmé en inscrivant un doublé lors du match de Ligue des Nations face à l'Italie (1-3). Après le coup de sifflet final, il avait salué l'attitude de ses coéquipiers ce dimanche soir. Mais cette sortie n'a pas été au goût de Daniel Riolo.

La performance d’Adrien Rabiot face à l’Italie symbolise son retour au premier plan avec l’équipe de France. Absent du dernier rassemblement en raison de son arrivée tardive à l’OM, le milieu de terrain a inscrit un doublé ce dimanche soir. Affichant une véritable attitude de leader, le joueur de 29 ans a, sans aucun doute, gagné des points dans l’esprit de Didier Deschamps, dans un secteur où la concurrence est forte.

Rabiot jubile après la partie

Au micro de TF1, Rabiot était ravi de sa performance. Mais il a tenu, aussi, à mettre la lumière sur l’attitude de ses coéquipiers. « Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça, qu'on n'avait pas lutté de cette manière tous ensemble, jusqu'à la fin. On avait pour objectif aussi de gagner avec deux buts d'écart, on l'a fait. Mais franchement, l'entraide qu'il y a eue sur ce match, la combativité, l'esprit d'équipe, c'est à souligner. Franchement on a pris du plaisir à jouer ce match » a confié le joueur après le coup de sifflet final.

« On se contente de peu »

Mais cette sortie a suscité une réaction négative chez Daniel Riolo. « Il a mis en avant toutes les qualités des Bleus, qui ne sont donc pas des qualités de football, mais de sportifs. C'est déjà ça : combativité, détermination, caractère... C'est très très bien. Ça veut dire qu'ils pourraient faire de la lutte greco-romaine, plein d'autres trucs, pas que du foot, c'est bien. A partir du moment où le curseur de l'exigence n'a fait que baisser, forcément, on se contente de peu. Ils nous régalent rarement et nous préparent jamais un bon petit plat » a confié le chroniqueur sur RMC.