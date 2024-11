XV de France : Dupont va entrer dans la légende ?

Axel Cornic

Star du XV de France et de tout le rugby tricolore, Antoine Dupont a franchi un palier avec son succès aux Jeux Olympiques de Paris 2024. De quoi lui permettre d’écrire son nom dans l’histoire de la discipline, puisqu’après avoir été élu Meilleur joueur du monde à XV, il pourrait en faire de même à 7.

Les superlatifs commencent à manquer pour décrire Antoine Dupont. Certains se questionnaient sur son retour à XV après une grande partie de l’année passée à 7, mais le demi de mêlée de 27 ans a mis tout le monde d’accord avec des prestations titanesques avec le Stade Toulousain. Et ça s’est confirmé avec le XV de France, puisqu’un an et demi après son dernier match il a fait un come-back tonitruant, avec notamment une victoire contre les All Blacks pour le deuxième test-match de novembre.

XV de France : «Pas de place pour les pleurnicheurs», énorme polémique avant les All Blacks ! https://t.co/uvlNPu8KLG pic.twitter.com/A0p6jiZdDs — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

« Il faut savourer cette victoire »

Après cette victoire de gala contre la Nouvelle-Zélande, qui plus est sur la pelouse du Stade de France, le capitaine du XV de France était forcément aux anges. « C'est toujours important de gagner ces matches fondateurs. C'est une marche dans notre chemin qui est encore long. On a une équipe avec de nouveaux joueurs qui découvrent le niveau international dans un contexte pas évident » a confié Antoine Dupont, auprès de L’Equipe. « On a eu des blessures et un début de match compliqué, il faut savourer cette victoire. À la fin, on avait cette soif de victoire et cette envie de ne rien lâcher ».

Dupont élu Meilleur joueur du monde à 7 ?

Place désormais à l’Argentine ce vendredi, pour terminer une année 2024 magnifique... qui pourrait bien lui offrir un dernier trophée ! Car Antoine Dupont fait partie des nominés pour le titre de Meilleur joueur du monde au rugby à 7, après avoir déjà reçu celui de Rookie de l’année lors de la finale de SVNS Series à Madrid, en juin dernier. En cas de succès, il pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à être élu Meilleur joueur du monde à 7, après l’avoir déjà été à XV en 2021. A noter qu’il est accompagné par son coéquipier Aaron Grandidier-Nkanang, ainsi que par l’Irlandais Terry Kennedy, qui avait déjà remporté ce titre en 2022.