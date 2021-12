Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 8 décembre 2021 à 17h00 par D.M.

Joueur du Borussia Dortmund, Marco Reus a confirmé qu'Erling Haaland était atteint après l'élimination en Ligue des champions du club allemand.

Le Borussia Dortmund a écrasé le Besiktas ce mardi en Ligue des champions (5-0). Malgré cette victoire, la formation allemande ne verra pas les huitièmes de finale de la compétition et sera reversée en Ligue Europa. Bien que sous contrat jusqu’en 2024 avec le BVB, Erling Haaland a peut-être disputé son dernier match de C1 avec le club de la Ruhr. En effet, l’international norvégien aurait de grandes chances de quitter Dortmund à la fin de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a fait d’Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

« Il sait ce qu’il a ici. Mais au final, c’est lui qui prendra la décision »