Mercato - PSG : Une décision radicale a été prise dans le dossier Haaland !

Publié le 8 décembre 2021 à 22h10 par D.M.

Liverpool se serait retiré du dossier Erling Haaland. Le club anglais préfère se concentrer sur un autre joueur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

Agé de 21 ans, Erling Haaland est courtisé par les plus grandes équipes européennes. Le Borussia Dortmund espère le conserver à l’issue de cette saison, mais l’international norvégien pourrait rejoindre un club plus huppé, qui pourrait lui permettre de remporter des trophées. Ce mercredi, The Mirror évoque les intérêts de Manchester City, de Manchester United, de Chelsea, de Real Madrid et du FC Barcelone. Le PSG a fait aussi d’Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Liverpool se retire du dossier Haaland