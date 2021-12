Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara est passé à l'action pour le départ d'Icardi !

Publié le 11 décembre 2021 à 18h15 par A.D.

Alors que le PSG voudrait se débarrasser de lui, Mauro Icardi aurait pour objectif de retrouver l'Italie dès le mois de janvier. Dans cette optique, Wanda Nara aurait déjà lancé les grandes manoeuvres. En effet, la compagne et agent de Mauro Icardi aurait rencontré la direction de la Juventus et discuté avec d'autres club.

Depuis l'arrivée de Lionel Messi, Mauro Icardi peine de plus en plus à emmagasiner du temps de jeu cette saison. D'autant qu'il a multiplié les pépins physiques et les problèmes personnels. Alors que Mauro Icardi est devenu beaucoup moins important au PSG, Leonardo envisagerait de le pousser vers la sortie au mois de janvier. Dans ces conditions, le buteur argentin ne se verrait pas finir la saison à Paris. Comme l'a indiqué Foot Mercato , Mauro Icardi aimerait faire ses valises lors du prochain mercato pour retrouver l'Italie. Et pour combler son compagnon et protégé, Wanda Nara aurait déjà lancé les hostilités.

Une réunion au sommet entre Wanda Nara et la Juventus ?