Mercato - PSG : Leonardo dévoile les coulisses de l'opération Messi !

Publié le 17 décembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG a réussi à s’attacher les services de Leo Messi l’été dernier, Leonardo estime que le club doit sa présence dans l’effectif à son extrême réactivité à l’annonce du départ de l’Argentin du Barça.

Le feuilleton Leo Messi a été bref mais intense au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Le FC Barcelone a officialisé son départ début août et, cinq jours plus tard, le PSG a annoncé sa venue dans son effectif après qu’il ait paraphé un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option. On peut donc dire que le club de la capitale a réussi à se montrer extrêmement réactif dans ce dossier et qu’il n’a ainsi laissé la place à aucun autre club dans la course à la signature de Leo Messi. Et aux yeux de Leonardo, le PSG doit cette réactivité avant tout à son organisation interne et à sa structure.

« Sans ça, on avait pas Leo Messi »