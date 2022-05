Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos relance une piste XXL en Premier League !

Publié le 28 mai 2022 à 9h10 par La rédaction

Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, Richarlison serait toujours suivi de près par le club de la capitale. Le Brésilien est sous contrat avec Everton jusqu’en 2024.

Alors que son arrivée au PSG n’est pas encore officielle, Luis Campos serait déjà au four et au moulin pour le mercato estival. Offensivement, Paris chercherait à se renforcer en dépit de la prolongation de Kylian Mbappé. En effet, Mauricio Pochettino demanderait un effectif large et il devrait l'avoir. Et pour satisfaire le technicien argentin, Luis Campos serait prêt à relancer une ancienne piste XXL de Premier League.

Luis Campos prêt à s'attaquer à Richarlison

D’après les informations du Daily Mail, le PSG suivrait toujours Richarlison de près. Après s'être maintenu avec Everton au bout du suspense, l’international brésilien pourrait être tenté de plier bagages pour découvrir autre chose que l’Angleterre. Cependant, le PSG va devoir être convaincant, puisque Richarlison a encore deux années de contrat avec les Toffees . A suivre…