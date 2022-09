Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre XXL va tomber pour Skriniar

Publié le 15 septembre 2022 à 07h00 par Bernard Colas

Le PSG n’a pas oublié Milan Skriniar. Après son échec lors du dernier mercato estival, Luis Campos envisage de lancer une nouvelle offensive en janvier pour l’international slovaque, avec qui il serait encore en discussion. Cependant, l’Inter n’a pas l’intention de se laisser faire et voudrait proposer une offre importante à son joueur pour le convaincre de prolonger.

Espérant parvenir à ses fins jusqu’au bout du mercato estival, le PSG a finalement dû se faire une raison pour Milan Skriniar, la grande priorité de Luis Campos. « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition (….) C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre », reconnaissait dernièrement Christophe Galtier en conférence de presse.

Mercato - PSG : Incroyable coup de tonnerre dans le feuilleton Skriniar ? https://t.co/3D1uE3m0Z1 pic.twitter.com/2jfaft8FfS — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Une nouvelle offensive à venir du PSG

Cependant, le PSG n’a pas tiré un trait sur Milan Skriniar pour autant. En effet, le club de la capitale a la ferme intention de lancer une nouvelle offensive dès le mois de janvier, lorsque le Slovaque n’aura plus que six mois de contrat. Ainsi, l’Inter sera contraint de brader son joueur ou bien de le conserver avant de le voir partir libre l’été suivant. Un scénario que l’on souhaite à tout prix éviter en Italie.

L’Inter prépare une grosse offre pour conserver Skriniar