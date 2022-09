Foot - Mercato - PSG

Mercato : Wijnaldum a rejoint le PSG, Barcelone justifie son échec

Publié le 21 septembre 2022 à 21h30 par Thibault Morlain

A l’été 2021, Georginio Wijnaldum était libre, étant arrivé au terme de son contrat avec Liverpool. Le Néerlandais avait alors l’embarras du choix pour son prochain club et il a fini par s’engager avec le PSG. Mais cela s’est réglé au terme d’un rebondissement de dernière minute puisque Wijnaldum était en partance pour le FC Barcelone. Cela ne s’est pas fait et Ronald Koeman, ancien entraîneur du Barça, a justifié cet échec.

Fait inhabituel au PSG, en 2021, Leonardo s’est considérablement servi sur le marché des joueurs libres. Ainsi, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ont rejoint la capitale française et aucune indemnité de transfert n’a dû être débourser. De jolis coups donc réalisés par le PSG et l’arrivée du milieu de terrain néerlandais suscitait notamment une grande attente. Compte tenu des besoins des Parisiens dans ce secteur, Wijnaldum avait de la grosse affaire, lui qui débarquait de Liverpool, où il était un joueur important de Jürgen Klopp.

Le PSG plutôt que Barcelone

Au final, le pari Georginio Wijnaldum a viré au fiasco. D’ailleurs, lors du dernier mercato estival, le PSG s’est séparé du Néerlandais en le prêtant avec option d’achat à l’AS Rome. Mais Wijnaldum aurait déjà pu ne jamais venir à Paris. En effet, à l’été 2020, il n’était pas prévu que l’ancien de Liverpool débarque au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Tous les feux étaient plutôt au vert pour son arrivée au FC Barcelone où Ronald Koeman l’attendait les bras ouverts. Finalement, l’affaire a capoté au dernier moment et le PSG en a profité pour récupérer Georginio Wijnaldum.

« J’ai essayé d’avoir Wijnaldum »