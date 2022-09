Foot - Mercato - PSG

PSG : Nkunku lâche ses vérités sur son mercato agité

Publié le 21 septembre 2022 à 20h10 par Thibault Morlain

Ayant totalement explosé avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku a, il y a quelques semaines de cela, prolongé son contrat avec le club allemand. De quoi alors mettre un terme à toutes les rumeurs à propos d’un départ durant le dernier mercato. Cela était très animé autour de Nkunku à l’intersaison et l’international français est revenu sur le sujet.

Elu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, Christopher Nkunku a impressionné avec le RB Leipzig. Et forcément, cela n’est pas passé inaperçu en Europe. En effet, l’international français était courtisé par certains des plus grands clubs européens. Il avait notamment été question d’un intérêt du PSG, son club formateur. Finalement, aucun transfert ne s’est concrétisé pour Nkunku, qui a même fini par prolonger son contrat avec le RB Leipzig. « Je suis content de continuer de porter le maillot de Leipzig. Après la victoire en Coupe d’Allemagne, c’était clair. Je ne voulais pas m’arrêter là, nous en voulons plus. J’ai vraiment été impressionné par la façon dans le club a essayé de m’avoir », expliquait Nkunku après la signature de son nouveau contrat.

« Il y a eu quelques demandes, mais… »

Désormais, Christopher Nkunku est donc lié jusqu’en 2026 avec le RB Leipzig. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Bild , le joueur de 24 ans est revenu sur son mercato estival, expliquant notamment avoir été courtisé ces derniers mois : « Pour être honnête, il y a eu quelques demandes, mais Leipzig m’a rapidement dit que je ne pouvais pas partir ».

« Est-ce que j’étais fâché ? Non »