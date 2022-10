Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour le transfert de cet attaquant au PSG

Publié le 4 octobre 2022 à 21h45

Thibault Morlain

N'ayant pas réussi à recruter un buteur au PSG cet été, Luis Campos ne renoncerait pas à ses plans. Un renfort offensif est toujours recherché. Plusieurs circulent alors et le club de la capitale pourrait trouver son bonheur à la Juventus avec Dusan Vlahovic. Mais encore faut-il que la Vieille Dame souhaite se séparer du Serbe, ce qui ne semble pas être le cas actuellement...

Outre un défenseur central, Luis Campos veut toujours recruter un attaquant au PSG. Et depuis quelques jours, le nom de Dusan Vlahovic revient notamment. Selon les informations de Ben Jacobs, le PSG serait bel et bien intéressé et pourrait passer à l'action l'été prochain si jamais la Juventus n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions.

Pas de transfert cet hiver...

Alors que les rumeurs enflent à propos de l'avenir de Dusan Vlahovic, le Serbe serait encore très loin de quitter la Juventus. Rapportées par le journaliste de CBS , des sources au sein de la Vieille Dame assurent qu'il n'y a aucune opération en préparation pour vendre Vlahovic lors du prochain mercato hivernal.

... ni l'été prochain

Et lors du mercato estival ? A la Juventus, on dément également l'idée d'une vente à la fin de la saison. Sous contrat jusqu'en 2026, Dusan Vlahovic semble donc encore loin de poser ses valises au PSG.