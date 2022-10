Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Sur le mercato, le Qatar a fait un énorme sacrifice à 5,5M€

Publié le 5 octobre 2022 à 09h00

Jules Kutos-Bertin

Prêté au Benfica Lisbonne en toute fin de mercato, Julian Draxler vit des débuts parfaits avec le club portugais. Alors qu’il touche un salaire inférieur à ce qu’il aurait eu au PSG, l’international allemand devrait percevoir des émoluments atteignants 5,5M€ lors de la saison 2023-2024.

Après avoir passé toute la saison ou presque sur le banc de touche, Julian Draxler a fini par quitter le PSG. Comme beaucoup, il a été poussé vers la sortie par Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du club de la capitale. En fin de mercato, l’international allemand a trouvé un point de chute en étant prêté au Benfica Lisbonne. Un choix qui semble judicieux puisque Draxler retrouve toute son influence dans le jeu du club lisboète.

Intégration express pour Draxler

« Ce qui est génial, c'est que tout le monde dans le club et dans ce nouvel environnement m'a réservé un accueil fantastique et m'a donné un très bon sentiment - je suis déjà très reconnaissant envers les gens ici. Cela facilite les choses et c’est extrêmement important. Donc j'attends avec impatience tout ce qui va arriver à Lisbonne », confiait récemment l’ancien joueur du PSG sur son intégration au Benfica. Cependant, l’aventure portugaise devrait tourner court pour Julian Draxler.

Mercato - PSG : Tuchel, Marquinhos... Le gros aveu de Danilo Pereira sur son transfert https://t.co/L7IxcCRCvU pic.twitter.com/cBByOMjfsb — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

Le PSG va augmenter son salaire