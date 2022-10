Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare un coup à la Zidane

Publié le 5 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Alors que Carlo Ancelotti obtient toujours d’excellents résultats avec le Real Madrid, la direction madrilène penserait déjà à l’avenir et au prochain nom qui prendra la succession de l’entraîneur italien. Dans cette optique, Florentino Pérez aurait plusieurs profils en tête. Et il pourrait bien se positionner sur une option similaire à celle de Zinédine Zidane lors de ses premières années.

Du haut de ses 63 ans, Carlo Ancelotti a permis au Real Madrid de renouer avec le succès sur la scène européenne. L’entraîneur italien a mené son équipe vers un nouveau sacre en Ligue des champions la saison dernière. Et pour cette première partie d’exercice 2022-2023, tout marche pour le mieux pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti, toujours invaincu. Cependant, la direction madrilène ne voudrait pas être prise de court et penserait déjà à l’avenir, une fois que Carlo Ancelotti ne sera plus là.

Le Real Madrid prépare l’après Ancelotti, deux anciens du club dans le viseur

Selon les informations de Média Foot , le Real Madrid préparerait déjà l’après Ancelotti. Et dans cette optique, Florentino Pérez aurait déjà plusieurs noms en tête. Le président madrilène penserait bien évidemment à Raul, qui officie avec la Castilla et qui obtient de bons résultats. Xabi Alonso, lui aussi, serait sur les tablettes de Florentino Pérez. Les Merengue aimeraient, comme avec Zinédine Zidane, miser sur un ancien du club. Raul et Xabi Alonso seraient de bonnes options aux yeux de Florentino Pérez. Mais elles ne seraient pas les seules.

Pérez surveille également le marché en Allemagne

En effet, le président du Real Madrid penserait également à Julian Nagelsmann. S’il ne montre pas de meilleurs résultats, l’entraîneur allemand pourrait ne pas s’éterniser au Bayern Munich. Alors que le technicien de 35 ans est particulièrement critiqué en Bavière, le Real Madrid le suivrait avec attention depuis son passage au RB Leipzig. Julian Nagelsmann incarne l’avenir au poste d’entraîneur et Florentino Pérez apprécierait son profil. Reste maintenant à voir si quelle option le président du Real Madrid se positionnera pour remplacer Carlo Ancelotti.