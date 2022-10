Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a reçu une aide importante pour boucler un gros transfert

Publié le 5 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Recruté cet été pour un peu plus de 10M€, Jordan Veretout reconnaît que la présence de Valentin Rongier à l'OM, avec lequel il a été formé au FC Nantes, a facilité son choix de signer au sein du club phocéen.

Très actif cet été, l'OM s'est renforcé dans tous les secteurs de jeu, y compris au milieu de terrain. C'est ainsi que Jordan Veretout s'est engagé avec le club phocéen pour environ 10M€. A Marseille, il retrouve notamment Valentin Rongier, et l'ancien joueur de l'AS Roma avoue que cela a influencé son choix.

Rongier a aidé Veretout

« Val, je le connais très bien. On a été formé ensemble au FC Nantes donc c’est sûr que c’est plus facile pour moi. C’est mieux d’intégrer un groupe quand tu connais beaucoup de joueurs et il m’a mis à l’aise rapidement, je pense qu’on est complémentaires sur le terrain. Je suis heureux de le retrouver à Marseille, j’espère qu’on va faire de belles choses ensemble », confie-t-il au micro de RMC avant d'évoquer sa situation à l'AS Roma avec José Mourinho.

«Cela a été plus difficile pour moi les derniers mois»