OM : Après son transfert, Veretout affiche d'énormes ambitions

Publié le 4 octobre 2022 à 01h00

Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’OM cet été en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout découvre la Ligue des Champions. Même s’il est encore ému par ses débuts en C1, l’international français est loin d’être satisfait du début de campagne de l’OM. En championnat, le milieu de 29 ans préfère rester méfiant malgré le départ canon du club olympien.

Même s'il a passé cinq années loin de la France, Jordan Veretout semble déjà comme un poisson dans l’eau à l’OM. Déjà titulaire dans le milieu d’Igor Tudor aux côtés de Valentin Rongier, l’international français n’aura pas perdu de temps avant de faire son trou. Si les résultats sont très bons en championnat pour l’OM, c’est toujours aussi dur en Ligue des Champions. Pour sa première campagne, Jordan Veretout veut faire mieux.

« Je suis un compétiteur et perdre, ça fait mal au cœur »

« C’est la plus belle compétition en club. La musique c’est beaucoup d’émotion, j’espère en revivre d’autres », reconnaît Veretout dans un entretien accordé à RMC Sport , avant de revenir sur le début de campagne de l’OM : « Il faut continuer sur ce qu’on fait depuis le début de saison, je pense qu’on a encore nos chances. J’ai l’habitude de la regarder, la jouer c’est exceptionnel. Maintenant, j’aurais voulu que ça se passe autrement. En deux matches on a 0 point, c’est insuffisant. Je suis un compétiteur et perdre, ça fait mal au cœur. On a le troisième match pour relancer ce groupe, à nous de montrer un autre visage avec une victoire ».

Veretout est ambitieux mais méfiant