Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé au Real, une grande annonce est lâchée en Espagne

Publié le 28 septembre 2022 à 22h15 par Thibault Morlain

Malgré l’échec du dernier mercato estival, cela pourrait ne pas être terminé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. En effet, compte tenu des dernières révélations sur le contrat du joueur du PSG et les dernières déclarations de Florentino Pérez, le feuilleton est reparti de plus bel. D’ailleurs, en Espagne, on a lâché une grande annonce à ce sujet.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a donc fait le choix de prolonger avec les champions de France. Une désillusion pour les Merengue, mais voilà qu’une opportunité pourrait déjà se présenter à nouveau. En effet, selon les dernières révélations, Mbappé serait sous contrat jusqu’en 2024. Un départ libre pourrait donc intervenir à cette date, à moins qu’il ne soit transféré l’été prochain…

PSG : Kimpembe, Verratti... Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Galtier https://t.co/2bD6bEngMP pic.twitter.com/x4kGtxpkPL — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Le Real Madrid va revenir à la charge ?

Le Real Madrid pourrait alors avoir une nouvelle chance avec Kylian Mbappé et Florentino Pérez pourrait bien la saisir. En effet, en marge d’une réunion organisée avec les socios merengue, le président de la Casa Blanca aurait fait savoir qu’il n’écartait pas une future arrivée de Mbappé au Real Madrid.

« Quand Florentino dit quelque chose… »