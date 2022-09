Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les grands perdants de l’arrivée de Tudor

Publié le 28 septembre 2022 à 20h40 par La rédaction

Depuis son arrivé sur le banc de l'OM, Igor Tudor a imposé sa méthode drastique qui a agité le vestiaire, en en venant même jusqu'aux mains avec Gerson et Mattéo Guendouzi en début de saison. Désormais, les choses se sont apaisées mais le Croate continue d'assumer ses choix forts aux détriments de certains.

Cette saison, l'OM joue sur plusieurs tableaux en enchaine tous les trois jours. Pour autant, certains joueurs jouent moins que d'autres depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Le Duc de Split a bouleversé la hiérarchie et ne fait aucun cadeau aux anciens tauliers de Jorge Sampaoli. Dimitri Payet, Pape Gueye ou encore Leonardo Balerdi en font les frais.

OM : Avant la Coupe du Monde, Veretout interpelle Deschamps https://t.co/v3Rv9Td68y pic.twitter.com/wxZPuioogL — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Payet relégué sur le banc

Brillant la saison passée, le capitaine de l'OM joue moins cette saison. Le jeu d'Igor Tudor requiert une condition physique parfaite car tout le monde doit participer aux efforts collectifs. Or, Dimitri Payet ne serait pas au top physiquement et son coach ne fait que très peu appel à lui. Pourtant, Payet a eu sa chance lors de la rencontre face à l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Bien trop décevant dans la défaite des siens face aux Allemands, il semble condamné au banc de touche avec le Croate.

Gueye barré par la concurrence

Pape Gueye jouait beaucoup avec Jorge Sampaoli la saison dernière. Excellent avec le Sénégal durant la CAN, le milieu de terrain était revenu en force et avait disputé 42 rencontres. Mais cette saison, c'est plus délicat. Igor Tudor n'utilise que deux milieux de terrain et il a l'embarras du choix. Il a fait de Valentin Rongier son capitaine, tandis que Jordan Veretout a été recruté pour pallier au départ de Boubacar Kamara. De plus, Gerson et Mattéo Guendouzi sont devant Gueye dans la hiérarchie, bien qu'ils occupent des postes plus offensifs cette saison. Le Sénégalais devra se montrer au niveau lorsque Tudor fera tourner son effectif s'il veut retrouver du temps de jeu.

Balerdi pas au niveau

Leonardo Balerdi est le Marseillais qui apparait le plus en difficulté dans ce début de saison. Or, il joue énormément. Il profite des blessures de Samuel Gigot et d'Eric Bailly, ainsi que de la suspension de Chancel Mbemba en Champions League. Néanmoins, chaque apparition de Balerdi est critiquée et le public du Vélodrome ne rate jamais l'occasion de le siffler lorsqu'il cède sa place. Sa saison s'annonce compliquée.