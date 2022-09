Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert en vue dès cet été pour Payet ?

Publié le 21 septembre 2022 à 23h30 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir brillé sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet connaît un début de saison plus difficile avec l’OM. Même s’il est sous contrat jusqu’en 2024, le Réunionnais pourrait voir son avenir être remis en question. Après avoir été tenté de s’en séparer au début de l’année 2021, Pablo Longoria pourrait faire de même lors du prochain mercato estival.

Depuis son retour à l’OM en 2017, Dimitri Payet a confirmé l’algorithme le concernant. Une saison sur deux, le Réunionnais est étincelant. L’autre, Payet est critiqué pour son poids et son niveau insuffisant. Brillant lors du dernier exercice sous les ordres de Jorge Sampaoli, le capitaine de l’OM a démarré du mauvais pied avec Igor Tudor. Hormis un très bon match contre l’OGC Nice, Payet a passé la plupart du temps sur le banc de touche. De quoi remettre en question son avenir ?

Payet veut finir sa carrière à l’OM

Pour Dimitri Payet, pas question de quitter l’OM. « Je suis "Marseillais À Vie". Je jouerai ici jusqu’à ma dernière force, je finirai ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverai nulle part ailleurs », expliquait-il l’été dernier alors que son nom circulait un peu partout. Mais actuellement, Dimitri Payet n’est plus le joueur indispensable qu’il était l’an dernier.

Longoria tenté par un transfert ?