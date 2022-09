Foot - PSG

PSG : L’incroyable sortie de Sampaoli sur Lionel Messi

Publié le 21 septembre 2022 à 19h10 par Hugo Chirossel

Alors qu’il a quitté l’OM au début du mois de juillet dernier, Jorge Sampaoli est toujours sans club. Lors d’une interview, il est revenu sur l’arrivée d’Alexis Sanchez à Marseille, mais s’est également exprimé sur Lionel Messi, qu’il a côtoyé lorsqu’il était sélectionneur de l’Argentine entre 2017 et 2018.

À l’issue d’une saison qui l’a vu terminer à la deuxième place de Ligue 1, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte. Une décision qui a surpris, mais qui résulte d’un mécontentement concernant le début de mercato de l’OM.

Mercato - PSG : Pour Messi, le Qatar peut remercier Bartomeu https://t.co/oRyGcXlf8m pic.twitter.com/006uUlAhvO — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Sampaoli rend hommage à Messi

Plutôt discret dans les médias, il s’est récemment livré dans une interview accordée à ADN Sports . L’occasion d’évoquer l’arrivée d’Alexis Sanchez à Marseille, chose qu’il souhaitait également avant de partir. L’entraîneur argentin est aussi revenu sur son passage en tant que sélectionneur de l’Albiceleste entre 2017 et 2018, l’occasion de livrer un bel hommage à Lionel Messi.

« C'est pour ça que c'est un génie »