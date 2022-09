Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé va reprendre au Real Madrid

Publié le 28 septembre 2022 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 28 septembre 2022 à 15h34

Libre de tout contrat en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a décidé de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain en renouvelant son bail. Un choix qui a suscité la colère des supporters du Real Madrid, ne voulant plus entendre parler du Bondynois. Ces derniers risquent toutefois d’être déçus, puisque le feuilleton Mbappé pourrait reprendre de plus belle dans les prochains mois.

Son arrivée au Real Madrid semblait inéluctable, alors que toutes les conditions étaient réunies dans ce dossier, mais Kylian Mbappé a finalement décidé d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG. Une victoire de taille pour le Qatar, tant l’international français était proche du Real Madrid, club avec lequel les discussions étaient avancées. L’écurie espagnole affichait d’ailleurs une grande confiance, persuadée de pouvoir mettre la main sur un joueur qui lui échappait depuis plusieurs années. Finalement, Mbappé est resté du côté du Parc des Princes, mais les deux parties pourraient rouvrir les discussions à l’avenir.

Florentino Pérez pense encore à Kylian Mbappé

Si les supporters du Real Madrid ne veulent plus entendre parler de Kylian Mbappé, furieux du volte-face de l’international français, Florentino Pérez est loin d’être aussi catégorique. A l’occasion d’une réunion avec certains socios du Real Madrid, le président de la Casa Blanca a fait savoir mardi que les portes du club étaient toujours ouvertes pour le natif de Bondy. « On a parlé d’Haaland et Mbappé, il nous a dit qu’ils ne viendraient pas tout de suite, mais que le club ne leur ferme pas la porte , a confié un supporter ayant rencontré Florentino Pérez, dans des propos accordés au Chiringuito et relayés par RMC . « C’est ce qu’il (Florentino Pérez) vous a dit ? », a répondu le journaliste. « Oui, oui », confirme le socio. Même son de cloche chez d’autres supporters madrilènes interrogés.



Kylian Mbappé pourrait donc avoir une nouvelle occasion de rejoindre le Real Madrid à l’avenir, d’autant qu’il n’a jamais exclu cette possibilité. « Je peux comprendre la déception. Je les remercie. Tous les « Madridistas » voulaient m’accueillir comme l’un des leurs. Je ne suis que reconnaissant envers eux, de tout l’amour qu’ils m’ont donné , déclarait le numéro 7 du PSG lors de la conférence de presse organisée pour sa prolongation en mai dernier. Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement. »

« Vous ne savez jamais ce qui va se passer », déclarait Mbappé

L’international français avait par ailleurs reconnu qu’il avait pensé à la possibilité de partir dans deux ans au moment d’accepter de renouveler son bail pour trois saisons. « Bien sûr que tu y penses , reconnaissait-il Tu dois analyser tous les paramètres. Tu dois prendre en compte les antécédents. Il ne fallait pas non plus faire un contrat trop court. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Comme ça, c’est bien. Ni trop court, ni trop long. » Avant une signature au Real Madrid ? Kylian Mbappé n’a pas cessé son opération séduction malgré son engagement prolongé avec le PSG.« Le Real ? Vous ne savez jamais ce qui va se passer , confiait l’ancien crack de l’AS Monaco dans un entretien accordé au New York Times en juin dernier et publié il y a quelques semaines par le média américain. Vous n'y êtes jamais allé, mais on dirait que c'est comme votre maison, ou quelque chose comme ça. »

