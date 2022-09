Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos n’est pas au bout de ses peines pour ce transfert

Se préparant à toutes les éventualités dans le dossier Skriniar, Luis Campos explorerait d’autres pistes en défense. Le conseiller sportif du PSG penserait notamment à Evan Ndicka, en fin de contrat en juin prochain. Mais alors qu’une belle opportunité se dessinerait dans ce dossier, Luis Campos va devoir se battre avec une lourde concurrence.

Alors que le PSG compte revenir à la charge pour Milan Skriniar, l’Inter ne devrait pas se laisser faire. Le club milanais travaillerait sur la prolongation du Slovaque depuis quelques semaines maintenant, poussant Luis Campos à explorer d’autres options dans le secteur défensif. Le conseiller sportif du PSG penserait notamment à Evan Ndicka, en fin de contrat en juin prochain avec l’Eintracht Francfort. Une belle opportunité serait d’ailleurs en train de se dessiner dans ce dossier.

Comme annoncé par la presse italienne ce mardi, les négociations n’avanceraient pas vraiment entre l’Eintracht Francfort et Evan Ndicka pour sa prolongation. De ce fait, le défenseur de 23 ans envisagerait déjà de quitter le club allemand librement à la fin de la saison. Mais finalement, son départ pourrait être précipité.

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, aucun accord n’aurait encore été trouvé entre l’Eintracht Francfort et Evan Ndicka. De ce fait, le pensionnaire de Bundesliga pourrait le pousser vers la sortie dès cet hiver afin d’éviter qu’il ne parte gratuitement l’été prochain. Luis Campos pourrait ainsi se jeter plus tôt que prévu sur ce dossier. Mais il va devoir livrer une grande bataille s’il veut rapatrier l’ancien de l’AJ Auxerre en France.

There is no agreement between #EintrachtFrankfurt end Evan #NDicka. The contract of the centre-back expires in June 2023, but he could leave in January. #Juventus, #ASRoma and 2 english clubs have already shown interest in him. #transfers