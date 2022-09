Foot - Mercato - PSG

PSG : L’annonce retentissante de Skriniar sur sa situation

Publié le 28 septembre 2022 à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du mercato estival du PSG, Milan Skriniar appartient toujours à l’Inter Milan où son contrat arrive à expiration. Mais le défenseur slovaque, qui dispose d’une relation privilégiée avec les supporters du club nerazzurro, semble très attaché à l’Inter et le fait savoir.

Durant tout l’été, le PSG a cherché à faire venir un nouveau défenseur central pour renforcer son arrière-garde, et Milan Skriniar (27 ans) faisait office de priorité absolue à cet effet. Finalement, le défenseur slovaque est resté à l’Inter Milan où son contrat court jusqu’en juin 2023, et le PSG semble déterminé à revenir à la charge dès le mercato de janvier pour Skriniar.

Transferts - PSG : Avant le mercato, ça bouge pour de Milan Skriniar https://t.co/B3YWu9kL1g pic.twitter.com/amJKFEGeCO — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Skriniar, entre le PSG et la prolongation

Selon les tendances dégagées par la presse italienne ces derniers jours, une offensive comprise entre 25 et 30M€ serait prévue au PSG pour Milan Skriniar, mais l’Inter n’a pas dit son dernier mot et tente désespérément de faire prolonger son défenseur central.

« Je donne tout pour ces couleurs »